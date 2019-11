Opnieuw dichte mist, bevroren autoruiten en kans op gladheid

Het kan komende nacht opnieuw zeer mistig worden in Noord- en Oost-Nederland en licht vriezen aan de grond. Ook de autoruiten kunnen bevriezen. Zorg er dus voor dat je de krabber bij de hand hebt. En check even hoe je ook weer je mistlampen moet aanzetten. Wel zo handig als het net zo mistig wordt als woensdagochtend.

Rijkswaterstaat herinnert automobilisten even aan de regels voor het voeren van mistverlichting. Veel nieuwe auto's ontsteken de lampen van de auto automatisch als het donker wordt. Dat is bij mist overdag niet het geval. Dus gaan de lampen van de auto niet vanzelf aan. Zorg dat je weet waar je schakelaar zit, waarschuwt Rijkswaterstaat.



In het noorden en oosten hangt vannacht en morgenvroeg dichte mist over de weg. Politie en ANWB waarschuwen om de rijstijl aan te passen en niet te vergeten het dimlicht aan te zetten. ,,Veel auto’s rijden overdag met mist alleen met dagrijverlichting. Dat is gevaarlijk”, zegt Jos van der Drift van de ANWB.



Rijden zonder licht in de mist is onveilig. ,,Daardoor kunnen levensgevaarlijke situaties ontstaan”, laat de politie weten. Ook in Gelderland reden woensdagochtend veel automobilisten zonder verlichting rond waardoor hun voertuig nauwelijks te zien was.

Quote Het is bij mist verplicht om overdag dimlicht aan te doen Jos van der Drift, auto-expert bij de ANWB

Automatische verlichting

Bestuurders denken vaak dat de automatische verlichting ook bij mist de verlichting laat branden. Deze lichtsensor werkt echter alleen maar als het echt donker wordt of is. ,,Veel mensen rijden overdag met dagrijverlichting en vergeten het dimlicht aan te zetten. Er gaan hordes auto’s de weg op zonder dit te doen”, zegt Jos van der Drift, auto-expert bij de ANWB.



Bij dagrijverlichting branden alleen twee lampjes aan de voorzijde. Die lampen geven bij dichte mist en harde regen weinig licht. ,,Het is bij mist verplicht om overdag dimlicht aan te doen”, zegt Van der Drift. ,,Anders kan je een boete van 90 tot 140 euro krijgen. Het valt ons op dat ook bij slecht weer, mensen consequent toch overdag met dagrijverlichting aan rijden.”

Wanneer mag de mistlamp aan

Dimlicht is overdag altijd toegestaan, maar verbruikt meer energie dan dagrijverlichting. ,,Ik verwacht dat in de toekomst met led-verlichting auto’s de hele dag dimlicht aan hebben”, voorspelt Van der Drift. ,,Mistverlichting is bij mist niet verplicht, maar toegestaan. Het mag alleen aan de voorzijde van het voertuig als het zicht minder dan 200 meter is en aan de achterzijde mogen de bekende rode achterlampen alleen als het zicht minder dan 50 meter is.”

Quote Het is een hardnekki­ge mist. Er is weinig beweging in de atmosfeer Raymond Klaassen, Meteoroloog van Weerplaza

Raymond Klaassen, meteoroloog van Weerplaza, heeft een verklaring dat het mistveld boven het noordoosten en een deel van Duitsland blijft hangen. ,,Het is een hardnekkige mist. Er is weinig beweging in de atmosfeer. De zon heeft onvoldoende kracht om de boel weer weg te laten trekken en omdat de wind uit het oosten komt, schuift de mist langzaam op richting het westen.”



Klaassen voorspelt dat het zicht ook morgen nog een groot deel van de dag slecht blijft. ,,Dit gebeurt zo af en toe laat in de herfst en in de winter. Het kan net zo goed in andere delen van Nederland zijn. Morgen gaat het in de loop van de dag harder waaien, dan wordt het zicht langzaam beter. Met name in het noorden en oosten blijft het mistig.”

Bevroren ruiten