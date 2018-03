Opnieuw gewapende overval op bezorger in Nijmegen

NIJMEGEN - In Nijmegen is vrijdagmiddag opnieuw een gewapende overval gepleegd op een bezorger met een scooter, meldt de politie via Twitter. Het incident gebeurde even voor 14.00 uur aan het Keizer Karelplein. Niet veel later is voor de overval een man aangehouden.