Opnieuw loopt een schip aan de grond bij Nijmegen

Lekgesla­gen schip bij Nijmegen was ‘fors te zwaar beladen’: vermoede­lijk betonnen bodem geraakt

NIJMEGEN - Het binnenvaartschip dat zondag in de Waal in Nijmegen lek raakte, was fors te zwaar beladen. Daardoor lag het schip te diep en is vermoedelijk de betonnen bodembescherming geraakt. Dat meldt Rijkswaterstaat.

23 augustus