Oponthoud op spoor tussen Arnhem, Nijmegen en Oss door wisselstoring opgelost

Wandelen met de burgemees­ter: ijs gebroken tussen bewoners Nederas­selt en Joerie Minses

NEDERASSELT - De splinternieuwe burgemeester van Heumen, Joerie Minses (41), startte zaterdagochtend zijn vier dagen durende wandeltour door de gemeente Heumen in Nederasselt. Door wandelingen te organiseren in verschillende dorpen wil hij in gesprek met de inwoners én het gebied beter leren kennen.

16:40