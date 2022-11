Oproep aan Nijmeegse politiek: ‘Ondergrens bij hulpmiddelen is bereikt’

Rome heeft het laatste woord: Radboud universiteit is wél katholiek, maar wat betekent dit?

Rome heeft de Nederlandse bisschoppen op de vingers getikt. Zij haalden in 2020 het predicaat ‘katholiek’ van de Radboud Universiteit af, maar dat was tegen de zin van Rome, zo werd dit weekend duidelijk. De Radboud Universiteit is wél katholiek. Wat betekent dit? Vijf vragen.

