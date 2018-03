Oproep: geen Bundeswehr in Vierdaagse

Het is de enige Duitse militaire begraafplaats in Nederland waar ruim 31.000 doden liggen. Er liggen ook Nederlanders die in Duitse krijgsdienst zijn gesneuveld.



'Op de begraafplaats verschijnen deze ernstig misleide Bundeswehr-mannen en vrouwen jaarlijks in vol tenue, leggen kransen en brengen eer aan deze nazi's en uitvoerders van de holocaust', schrijft de AVN in de brief. 'Ook doet de Bundeswehr aan onderhoudswerk.'