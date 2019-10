Per dag nemen inmiddels 30.000 voertuigen De Oversteek, rek is er nog niet uit

16:02 NIJMEGEN - De Oversteek is populairder dan ooit. De tweede Nijmeegse stadsbrug trekt per dag gemiddeld 30.000 automobilisten - een verdubbeling van het aantal kort na de opening in 2013. Zonder nieuwe maatregelen dreigt in de periode tot 2029 nog eens een stijging van 50 procent.