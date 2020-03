‘Opvang weesvluchtelingen niet in tenten, maar pleeggezinnen’

NIJMEGEN - Als Nijmegen ‘weesvluchtelingen’ uit Griekenland opvangt, komen die vermoedelijk niet in een tentenkamp als Heumensoord terecht. Minderjarige asielzoekers dienen veelal in pleeggezinnen te worden ondergebracht. Zo schrijft de overheid voor.

Dat geldt in elk geval voor asielzoekers tot vijftien jaar, zonder ouders. Is er voor weesvluchtelingen geen pleeggezin óf zijn zij ouder dan veertien? Dan komt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers in beeld om onderdak te verlenen. Het COA zorgt voor ‘kleinschalige opvanglocaties voor jongeren met 24-uursbegeleiding.’ ,,Alleenstaande minderjarigen in een tentenkamp hier: dat zie je toch niet voor je?”, zegt woordvoerder Sander Schaap van VluchtelingenWerk Nederland.

Meerderheid

Een meerderheid in de Nijmeegse gemeenteraad wil dat het stadsbestuur zich hard maakt voor de huisvesting van minderjarige asielzoekers zonder ouders uit Griekse opvangkampen. Samenwerkende vluchtelingenorganisaties bepleitten eerder dat Nederland 500 van die weesvluchtelingen opneemt. Naast Nijmegen staan ook onder meer Amsterdam, Leiden, Groningen en Utrecht open voor de opvang van minderjarigen.

Schrijnend

,,De situatie op Lesbos is schrijnend”, zo schetst Nijmegenaar Bart Elfrink de situatie van jonge vluchtelingen op het Griekse eiland. Hij is net terug van een week vrijwilligerswerk ter plaatse. ,,Nauwelijks drinkwater, amper sanitaire voorzieningen en slapen met zes kinderen in driepersoonstentjes. We mogen die kinderen niet in de kou laten laten staan. Hulp is broodnodig.”