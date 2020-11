Organisatie Vierdaagsefeesten stampt in paar dagen nieuwe teststraat XL uit de grond

Laatste eucharis­tie­vie­ring in de Georgius­kerk, voortaan viert katholiek Heumen bij de protestan­ten

22 november HEUMEN - En weer gooit een kerk de deuren dicht. Zondag werd de laatste eucharistieviering in de Georgiuskerk in Heumen gehouden en konden kerkgangers in de uren daarna nog even afscheid nemen van hún kerk. Het gebouw blijft weliswaar staan, maar er komen appartementen in.