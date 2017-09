Oud-NEC'er Kornelis: 'Ik durf nu iedereen te zeggen dat ik Alzheimer heb'

MOLENHOEK - Met elkaar praten over de impact van dementie: dat gebeurt vanaf donderdag 5 oktober elke maand in hotel Van der Valk in Molenhoek tijdens het Alzheimer Café.

Ook Hent Kornelis (74) uit Malden heeft Alzheimer. Hij heeft het lang ontkend. 'Alzheimer, dat overkomt mij toch niet? Dat ik veel vergeet komt vast door de hersenschuddingen die ik vroeger als prof bij NEC heb gehad', hield hij zichzelf voor. Maar inmiddels is hij de tijd van het ontkennen voorbij.

,,Lang genoeg heb ik gejankt en gezegd dat ik het niet had’’, zegt Kornelis geëmotioneerd. ,,Ik ben het gaan accepteren en durf iedereen te zeggen dat ik inderdaad lijd aan een beginnende vorm van Alzheimer.’’

Spammails

De tranen staan in zijn ogen, als Kornelis praat over zijn ziekte. Tijdens zijn werkende leven bij de brandweer was er nog niks aan de hand. Pas na zijn pensioen ging het geleidelijk achteruit. Hij begon afspraken te vergeten, wist niet meer wat hij eerder op de dag deed, nam te veel geld op met z'n pinpas en reageerde op allerlei spammails.

Bij de Maldense voetbalclub Juliana'31 werkte hij tot een paar jaar terug nog als terreinmeester. Tot het niet meer ging. Hij vergat cornervlaggen op te zetten en liet na afloop spullen op het veld staan. ,,'Moet je het niet even opruimen?', zeiden ze dan. Maar ik wist van niks. Nu help ik er gewoon veel’’, zegt Kornelis.

Herinneringen

Quote Het kan zomaar gebeuren dat ik niet meer weet waarom ik ergens ben en wat ik er doe Hent Kornelis (74) Vooral zijn kortetermijngeheugen is aangetast. ,,Waar ik nu over praat, kan ik over tien minuten kwijt zijn.’’ Met zijn langetermijngeheugen is niks mis. ,,Laatst ging ik koffie drinken, bij m'n oud-collega's van de brandweer. Ik stond voor de deur en was er even van overtuigd dat ik ging werken. De herinneringen van vroeger kwamen terug. Ook weet ik bijvoorbeeld in Nijmegen alle straten nog, omdat ik er zo vaak kwam.’’



Op nieuwe plekken gaat het soms minder goed. ,,Het kan ook zomaar gebeuren dat ik niet meer weet waarom ik ergens ben en wat ik doe. Ik ging laatst alleen met de bus vanuit Nijmegen naar Malden. Ik heb continu met een van m'n zoons gebeld, anders zou het verkeerd gaan. Gelukkig stapte ik bij de juiste halte uit.’’

Agenda

Ondanks de ziekte heeft hij zijn leven op de rit. Hij woont zelfstandig en krijgt hulp van een begeleider. Door alles op te schrijven in een agenda probeert Kornelis alles te onthouden. ,,Het eerste dat ik doe 's ochtends is die agenda pakken. Als ik een afspraak maak of iets wil onthouden, schrijf ik het op. Alles staat erin.’’

De dementie belemmert zijn leven, maar desondanks probeert Kornelis 'zoveel mogelijk te genieten'. ,,Door bij de voetbal te kijken of naar de Waalkade te fietsen en te genieten van een lekker biertje. Eentje maar, anders kan het misgaan in combinatie met m'n medicijnen.’’

Steun

Zijn zoons Bram (33), Freek (29) en Niels (27) steunen hem waar ze kunnen. Freek: ,,Ik bijvoorbeeld met de zorg, Niels met de financiën. We wonen beiden in Nijmegen. En Bram komt in het weekend vaak vanuit Pijnacker langs met zijn kinderen. De rollen zijn wel omgedraaid. Wij zorgen voor onze vader, niet andersom. Maar hoe lastig het soms ook is, we ondernemen met alle liefde veel met hem en zorgen dat hij niet te eenzaam wordt.’’

De toekomst ziet Hent Kornelis positief tegemoet. ,,De afgelopen jaren is mijn ziekte stabiel en ik kan vrij zelfstandig leven. Alleen voor de dood ben ik bang. 'Die ouwe van jullie wordt wel 106', zei ik mijn zoons altijd. Of dat er nog in zit, betwijfel ik.’’