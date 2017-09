Oude Doornroosje wordt muziekcomplex De Basis

VideoNIJMEGEN - Het oude Doornroosje aan de Groenewoudseweg in Nijmegen wordt De Basis: een broedplaats waar muziekmakers terecht kunnen om te repeteren, studio-opnames te maken of kantoor te houden. Ook komt er een boekingskantoor, een café en een gastenverblijf waar artiesten kunnen slapen.

Initiatiefnemer is de Nijmeegse rockband De Staat, die in de kleine zaal van het oude Doornroosje al jarenlang zijn oefen- en studioruimte heeft. Het pand is nu nog van de gemeente en het plan is dat De Basis dit aankoopt. Dinsdag was de aftrap van een social mediacampagne om investeerders te trekken. Die kunnen minimaal 25.000 euro inleggen in de BV De Basis, waarvan het gebouw en het onderhoud worden betaald. Stichting De Basis gaat de activiteiten organiseren.

De Staat is straks gewoon een van de huurders, zegt Cok Buijs, voorzitter van het bestuur van De Basis. Buijs was ook betrokken bij het oude Doornroosje en het tot stand komen van het nieuwe Doornroosje bij het Centraal Station.

Iconisch

Een architect is aan het werk om de plannen te vertalen in een ontwerp. ,,Het oude pand blijft bestaan’’, zegt Buijs. ,,Want het is een iconisch gebouw. Er gaan natuurlijk wel nieuwe ramen en kozijnen in, want er is nogal wat achterstallig onderhoud, om het maar zachtjes uit te drukken.’’ De zo kenmerkende graffiti die het pand bedekt, blijft behouden. ,,Want dat draagt bij aan het iconisch zijn van het gebouw.’’

Jeugdherberg

De werkzaamheden starten kort na de zomer van 2018, verwacht Buijs. Die bestaan onder meer uit het opknappen en uitgraven van de oefenruimtes die al in de kelder zitten, zodat daar meer staruimte ontstaat. Aan de voor- en zijkant van het gebouw zijn kantoren gepland. Het gastenverblijf met twaalf bedden - ,,maar geen twaalf kamers, meer een soort jeugdherberg’’ - komt achterin, waar vroeger de kleedkamers waren. In de grote zaal en op de plek van de fitness bovenin worden in totaal acht studioruimtes van verschillende grootte gerealiseerd.