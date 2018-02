Ouderbijdrage onder druk na boete voor Lentse school

LENT - De Raad van State bekrachtigt een boete van 30.000 euro voor een 'vrijwillige' ouderbijdrage voor hoogbegaafdenonderwijs die in feite verplicht blijkt te zijn. De zaak speelde op basisschool Het Talent in Lent. De uitspraak kan grote gevolgen hebben in basisschoolland.

Eind 2016 hield het ministerie van Onderwijs drie maanden lang een deel van de Rijksbijdrage aan de school in. Het ministerie vond dat voor het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen op Het Talent geen semi-vrijwillige ouderbijdrage van ruim 1000 euro per jaar mocht worden gevraagd.

Immers, als een ouder de bijdrage niet kan of wil betalen, krijgt het hoogbegaafde kind geen toegang tot de speciaal daarvoor ingerichte groep, Unit Wit. En dat is in strijd met de Wet op het Primair Onderwijs, waarin staat dat meedoen aan een onderwijsprogramma niet mag afhangen van een ouderbijdrage, zoals op Het Talent wel het geval is.

10.000 euro per maand

Die boete, waartegen Conexus (de scholenstichting waartoe Het Talent behoort) tot twee keer toe in beroep is gegaan, kwam neer op ruim 10.000 euro per maand. Uiteindelijk werd het geschil vorige week door de Raad van State beslecht, in het nadeel van de Lentse school.

Het hoogbegaafdenonderwijs van Unit Wit behoort gratis en toegankelijk te zijn voor alle leerlingen die het nodig hebben, of de ouders betalen of niet, zo luidt het oordeel. ,,We gaan ons nu beraden’’, reageert Toine Janssen, voorzitter van Conexus. ,,We willen eerst horen van onze jurist wat deze uitspraak precies voor ons betekent. Dat doen we na de krokusvakantie.’’

Min of meer vrijwillig

Het vonnis kan grote financiële gevolgen hebben voor tal van scholen, nu ook de hoogste bestuursrechter van Nederland heeft bepaald dat het eisen van een vrijwillige ouderbijdrage voor onderwijs in strijd is met de wet. Door heel het land vragen scholen ouderbijdrages die in meer of mindere mate vrijwillig zijn voor extra's in het onderwijs.