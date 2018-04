Ouders ongerust over Avatar-cursist op scholen in regio: onderzoek ingesteld

Pepijn presen­teert 'Verboden voor Meisjes'

7:00 BEEK - Zijn vader Theo Huilmand, zelf trombonist, kocht de eerste gitaar voor hem. Pepijn Huilmand uit Beek was toen 9. Inmiddels is hij 20 en op 19 april (vanaf 20.30 uur) presenteert hij met zijn band Speciaal Onderwijs in Luxor Live in Arnhem zijn debuut-EP.