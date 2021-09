Overlast door hoosbuien in Nijmegen; straten staan blank en water sijpelt door plafond collegezalen

videoNIJMEGEN - Door hoosbuien is er vrijdagmiddag veel wateroverlast in Nijmegen. Straten staan blank, riolen lopen over en er zijn lekkages. Zo konden verschillende gebouwen van de Radboud Universiteit Nijmegen de grote regenbuien niet aan.

In het Spinozagebouw sijpelde het water door het plafond van de collegezalen en ook in de Refter was het alle hens aan dek: het water kwam daar aan de voorzijde door het raam. Bij de brandweer Gelderland-Zuid kwamen slechts 10 meldingen binnen.

In het Spinozagebouw werden studenten uit de collegezaal gehaald. ‘We zaten in de les en zagen druppels water langs de muur omlaag lopen,’ zegt natuurkundestudent Sander Hoefsloot. ‘Dat was niet erg, maar opeens kwam er op steeds meer plekken water en ook schuim naar beneden. De lekken werden groter en groter, totdat het water zelfs uit de lampen en livestreamcamera kwam.’

Volledig scherm Wateroverlast op de Radboud Universiteit Nijmegen na hoosbuien. © Marieke Smid

Gevlucht

Uiteindelijk blies de docent het college af. ‘We gingen nog kijken of we in een andere zaal het college konden voortzetten, maar daar was het lek twee keer zo erg. Dus zijn we maar naar buiten gevlucht.’

Ook elders op de campus was wateroverlast. Medewerkers van de Refter moesten aan de slag met handdoeken, trekkers en een waterstofzuiger. Er was op het eerste gezicht geen grote schade te zien, maar voor de medewerkers was het letterlijk dweilen met de kraan open. Hoewel het alleen om regenwater ging, hing er ook een indringende rioollucht in de lunchruimte. Op de toiletten leek alles echter goed te gaan.

In het Collegezalencomplex meldde een student ook lekkages op drie verschillende plekken. Op de medische faculteit stroomde eveneens flink veel water van het plafond naar beneden.

Volledig scherm De parkeergarage van het Huygensgebouw van de Radboud Universiteit Nijmegen staat onder water na een hoosbui. © Foto: Bert Beelen

Dit artikel is geschreven door het onafhankelijke studentenmagazine Voxweb