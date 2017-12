Overval maakt weinig indruk op personeel snackbar, 'ik neem geen risico'

NIJMEGEN - Aan de Groenestraat in Nijmegen is woensdagavond de snackbar Perfectaria overvallen. De overvaller dreigde te schieten en ging er vandoor met een nog onbekend geldbedrag.

De snackbar bleef daarna gewoon open. De Perfectaria is namelijk al zo vaak overvallen dat het personeel 'niet onder de indruk' was.

,,Hij droeg een petje en een capuchon over zijn hoofd en hij had een sjaal voor zijn gezicht. Hij vroeg om geld. Of hij bewapend was, weet ik niet. Hij zei van wel en er stak iets door zijn jas. Ik neem geen risico. Mijn collega heeft hem geld gegeven.’’

De Chinese eigenaar van cafetaria Perfectaria aan de Groenestraat in Nijmegen komt kalm over voor iemand die een half uur geleden overvallen is. Op deze regenachtige, donkere avond stormt rond 18.30 uur de overvaller zijn zaak binnen. ,,Binnen 20 seconden was hij weer weg, met geld.’’

Volgende klant

De eigenaar stond met een mannelijke medewerker in de zaak. ,,De overvaller was een buitenlandse jongeman met donkere ogen. Waarschijnlijk Turks of Marokkaans. In ieder geval geen Chinees, dat kan ik wel zien.''

Hoeveel de overvaller heeft meegekregen weet de eigenaar pas als hij later de kas heeft opgemaakt. Hij blijft deze avond gewoon open. Er komt alweer een klant binnen en hij neemt de bestelling aan.

Burgernet

Van de overvaller ontbreekt vooralsnog ieder spoor. De politie doet onderzoek en is op zoek naar de dader. Er is een bericht via Burgernet naar buiten gebracht met een signalement en een oproep uit te kijken naar de dader.