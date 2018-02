Overval op Chinees restaurant in Nijmegen

NS maakt car­na­vals­reis­plan­ner: Nijmegen wordt Knotsenburg

14:56 KNOTSENBURG - Dit weekend met de trein naar Knotsenburg (Nijmegen), Geitenbok (Boxmeer) of Doetinchem (Leutekum)? In de reisplanner van NS kun je dezer dagen ook de naam van de carnavalsstad van je eindbestemming invoeren. Zo laat NS je een keurig reisadvies zien als je van Amsterdam-Zuid naar Bultendarp (Gaanderen), Boemburcht (Zevenaar) of Nölersriek (Cuijk) wil.