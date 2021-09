Overvaller Jumbo duidelijk in beeld, maar na uitzending Opsporing Verzocht is hij nog steeds niet gepakt

Ook in het zo rustige Kekerdom zitten plots dildo’s op de brievenbus: werk van ‘De Plakker’?

6 september KEKERDOM - Al maanden teistert een geheimzinnige dildoplakker deze regio. Tot nu toe had hij (of zij) het vooral op Nijmegen gemunt. Maar sinds kort lijkt het werkterrein uitgebreid naar ‘het Laag’. Onlangs werd een postbus in Beek voorzien van twee dildo’s. Dit weekend was Kekerdom aan de beurt.