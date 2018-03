Overvallers maken geld buit na bedreigen van man in Nijmegen

Een man werd daar bedreigd en hij zag zich gedwongen om geld af te geven. Het slachtoffer was alleen in de zaak aanwezig toen er twee jongemannen binnenkwamen. Ze bedreigden hem met vuurwapens, of iets wat daar op leek. Hoeveel geld is meegenomen, is niet bekendgemaakt.

De politie is meteen een onderzoek gestart en vraagt getuigen om hulp. Van de daders is een beperkte omschrijving bekend. Het gaat om twee jongemannen met een donkere huidskleur en donkere kleding; de ene dader was opvallend kleiner (ongeveer 1.65m) dan de andere dader (ongeveer 1.80m).