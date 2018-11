Overvallers zoeken gericht gaten in veiligheidsprocedures supermarkt

Kattenhaat of gewoon verdwaald?

16:48 NIJMEGEN - Is er een kattenhater actief in de Nijmeegse wijk Hillekensacker? Dat vragen kattenbaasjes in deze buurt zich bezorgd af. In enkele maanden tijd zijn vijf katten zoekgeraakt. Ze zijn allemaal verdwenen uit de 15e en 16e straat Hillekensacker in stadsdeel Lindenholt.