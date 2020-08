Paarden verjagen zonnebaders van Waalstrand: ‘Hij zat anderhalf uur lang bovenop mijn handdoek’

update Zwaarge­wond aangetrof­fen vrouw op balkon in Nijmegen niet door misdrijf om het leven gekomen

5 augustus NIJMEGEN - Op het balkon van een woning in een flatgebouw in de wijk Lankforst in Nijmegen heeft de politie woensdagmiddag een zwaargewonde vrouw aangetroffen. Het slachtoffer is inmiddels later aan haar verwondingen overleden. Dat is niet gebeurd door een misdrijf.