Parochie verliest tienduizenden euro’s aan oplichter na babbeltruc: ‘Hoe heb je zoiets kunnen laten gebeuren’

Een kapsalon op het podium mag niet, maar gaat het toch gebeuren? ‘We zijn uit het veld geslagen’

NIJMEGEN - De teleurstelling is groot bij de Thiemeloods in Nijmegen. Het podium is ingericht. Artiesten willen dolgraag optreden. Maar het mag niet. ,,We zijn echt uit het veld geslagen”, zegt manager Dinotra Heymans. ,,Waarom mogen wij dit statement niet maken? Het gebeurt allemaal superveilig.”

18 januari