Partijloze Joerie Minses (41) wordt nieuwe burgemeester van de gemeente Heumen

Minses is partijloos en op dit moment burgemeester van Alphen-Chaam, een plaats met 10.000 inwoners bij Breda in Noord-Brabant. Hij volgt Marriët Mittendorff (CDA) op. Zij legt haar functie neer vanwege het behalen van de leeftijd van 70 jaar.

De voordracht van de 41-jarige Limburger werd maandagavond bekendgemaakt tijdens een speciale raadsvergadering in Malden. Minses was één van de 36 sollicitanten die bij Gelderse commissaris van de Koning John Berends een gooi deden naar het burgemeesterschap. Daaronder waren 14 vrouwen en 22 mannen.

‘Daadkrachtig bestuurder en verbinder’

‘De gemeenteraad zocht in de nieuwe burgemeester een daadkrachtige bestuurder en verbinder, die Heumen verbindt en vertegenwoordigt en bovendien klaarstaat voor elke Heumenaar. Een boegbeeld die het begrip inwonerparticipatie hoog in het vaandel draagt en zichtbaar is in de samenwerking in de regio’, aldus meldt de gemeente in een persbericht.

Eerder was Minses wethouder en raadslid (Ronduit Open) in de gemeente Leudal en Heythuysen en tevens concernjurist in de gemeente Landgraaf. Hij is sinds 2017 bestuurslid van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Hij is het jongste NGB-bestuurslid dat het Genootschap in zijn bestaan kent.

Inwerken voor de verkiezingen

Mittendorff (CDA) kondigde in maart aan dat ze per januari 2022 haar functie zou neerleggen. Twee maanden later wordt ze 70 jaar oud, de leeftijd waarop burgemeesters geacht worden te stoppen. Mittendorff stopt bewust twee maanden eerder, zodat haar opvolger de kans krijgt zich nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente in te werken. Mittendorff zelf is straks vijf jaar burgemeester van Heumen geweest. Ze begon op 1 januari 2017 als waarnemend opvolger van PvdA’er Paul Mengde.

Profielschets

In mei ging de gemeenteraad formeel op zoek naar een nieuwe burgemeester. Dat moest er eentje worden die de gemeente niet al na één termijn van zes jaar zou willen verlaten en die ook weinig ziet in een fusie met andere gemeenten, zo beschreef de zogenoemde profielschets die de politici samen opstelden. Daarbij werd ook geleund op een internetenquête die door 264 mensen en organisaties werd ingevuld.

Volgens voorzitter Leo Jansen van de vertrouwenscommissie heeft Minses nadrukkelijk verklaard ‘Heumen’ niet slechts als opstapje te zien. Hij noemt hem een ‘mensenmens’.

Volledig scherm Scheidend burgemeester Marriët Mittendorff. © Gemeente Heumen