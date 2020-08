Partycentrum De Linde op slot: ‘Broers Derks waren zich bewust van overtreden regels; lichtsignalen bij dreigende controle’

Nijmege­naar betaalde met vals geld maar hoeft van rechtbank de cel niet in

9:28 ZUTPHEN/NIJMEGEN - In januari en februari 2018 had de inmiddels 20-jarige Nijmegenaar een paar keer valse briefjes van 50 euro op zak. Hij wisselde, onder meer in Beek, de briefjes om voor echt geld, maar liep tegen de lamp. Bij hem thuis vond de politie meer valse briefjes van 50 euro en wat xtc-pillen.