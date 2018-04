Passage Molenpoort onder de hamer

Nijmegen Winkelpassage Molenpoort in hartje Nijmegen wordt verkocht. Voor 15 mei gaat het winkelcomplex onder de hamer, met nog 54 andere panden in het hele land van vastgoedbedrijf Breevast.

Dat is het gevolg van een uitspraak van de kortgedingrechter vorige week. Breevast, een vastgoedbedrijf van de geboren Geldroppenaar Frank Zweegers, had bezwaar aangetekend tegen de voor 15 mei geplande executieveiling van 55 panden. Tussen dat onroerend goed zit de Molenpoortpassage.

De veiling was in gang gezet door het Amerikaanse Davidson Kempner, een opkoper van risicovolle leningen die de lening had gekocht die is gekoppeld aan de betreffende vastgoedportefeuille. Omdat de aflossingstermijn is verstreken en Breevast geen nieuwe financiers kon vinden, is de eigenaar van de lening gerechtigd het vastgoed te verkopen. Breevast probeerde de executieveiling tegen de houden, maar de rechter heeft de bezwaren aan de kant geschoven.