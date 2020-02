Paul de Leeuw opent nieuwe gay-horecazaak in Nijmegen

De Nijmeegse horecazaak is de derde vestiging van De Regenboog. De formule zit al in Rotterdam en Eindhoven. Op de locatie aan de Van Welderenstraat zat eerder homokroeg ThomThom. Uitbater van dat café aan de Van Welderenstraat Tom Huntink was na vijf jaar horeca toe aan ‘een nieuwe uitdaging'.



De opening van De Regenboog met Paul de Leeuw op vrijdag, krijgt op zaterdag een vervolg met een optreden van Karin Bloemen. Het feestelijke openingsweekend is er één in een lange rij van feestweekenden in de Regenboog Nijmegen, aldus het bedrijf. De Regenboog wil in Nijmegen elke maand een optreden van een bekende artiest.



De Regenboog is naar eigen zeggen de eerste gay-horecaketen van Nederland. Het merendeel van de bezoekers is gay of anders geaard. Maar de bar mikt ook zeker op een hetero publiek. ‘Gasten laten zich namelijk niet meer in een hokje plaatsen’, heet het.