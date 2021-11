Paus erkent wonder, legendarische priester Titus Brandsma wordt heilig verklaard

De paus heeft een wonderbaarlijke genezing erkend die aan Brandsma toegeschreven wordt. Brandsma, in 1942 vermoord door de nazi's in Dachau, was van grote betekenis voor het openbare leven in met name Nijmegen. De erkenning van het wonder effent nu het pad voor heiligverklaring. Wanneer die verklaring wordt uitgesproken, is nog niet bekend.