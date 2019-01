Pauzini aan Plein 1944 wordt Proeflokaal Bregje

Weer sneeuw verwacht: NS past vrijdagoch­tend de dienstrege­ling rond Arnhem en Nijmegen aan

19:25 EINDHOVEN - Het kan vrijdagochtend opnieuw gaan sneeuwen en daarom zet de NS in de regio Nijmegen wat minder treinen in. Reizigers kunnen tot 10.00 uur alleen gebruik maken van de intercity naar Den Helder, dat betekent dat er maar een intercity rijdt per half uur. Normaal is dat een intercity per kwartier.