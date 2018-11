Personeel CWZ moet auto thuis laten

Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen trekt per 1 december de parkeervergunning in voor overdag voor 250 medewerkers. Het zijn werknemers die tussen de 8 en 10 kilometer van het ziekenhuis wonen. Ze moeten voortaan met de fiets komen of openbaar vervoer. Ze moeten plaatsmaken voor patiënten die met de auto komen.

Het CWZ kampt al jaren met een nijpend tekort aan parkeerruimte. Met de drukke wintermaanden voor de boeg wil de raad van bestuur chaotische parkeertoestanden voorkomen. De afgelopen winter waren er veel klachten over het gebrek aan parkeermogelijkheden en ontstonden regelmatig lange files op de toegangswegen naar de CWZ-parkeerterreinen.

Kou en regen

Volgens or-voorzitter Gé Verbeet begrijpt de ondernemingsraad de noodzaak voor meer parkeerruimte voor patiënten. ,,Maar waarom moet het personeel daar de dupe van worden? Je kunt van je mensen toch niet eisen dat ze 10 kilometer moeten fietsen door kou en regen?”

De or heeft er bij de raad van bestuur op aangedrongen meer druk te zetten op het gemeentebestuur. De gemeente beheert de parkeerterreinen rondom het CWZ. ,,We vragen al veel langer om een extra parkeerdek voor uitbreiding van het aantal parkeerplekken. Nu parkeren steeds meer bezoekers en personeelsleden hun auto in de omliggende woonwijken. Een onwenselijke ontwikkeling.”

Petitie

Personeel dat binnen een straal van 8 kilometer woont, mocht de auto al niet parkeren op de parkeerterreinen in de buurt van het CWZ. Voor ruim de helft van de 3500 medewerkers is de woonafstand minder dan 10 kilometer. De uitbreiding van het parkeerverbod geldt vooralsnog voor vier maanden. ,,Het is bij mijn weten de eerste keer dat de or ergens vierkant voor gaat liggen”, zegt Verbeet. Diverse werknemers zijn naar verluidt een petitie gestart om de maatregel ongedaan te krijgen.