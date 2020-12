Personeel gesloten winkels gedwongen tot opnemen vrije dagen: ‘Schandalig!’

Met de sluiting van niet-essentiële winkels zit een deel van het winkelpersoneel plotsklaps zonder werk. In principe zou het personeel doorbetaald moeten krijgen: werkgevers ontvangen namelijk de loonkosten vanuit de zogenoemde NOW-regeling die het kabinet speciaal voor de coronacrisis heeft opgetuigd. ,,Die regeling is er juist op gericht dat mensen hun baan kunnen behouden omdat de werkgever nog altijd 80 procent van de loonkosten doorbetaald krijgt”, aldus Wouter de Jong, woordvoerder van de CNV.



Toch druppelen er bij de vakbonden CNV en FNV verhalen binnen van werknemers die door hun werkgever gedwongen worden om hun opgespaarde vakantiedagen in te leveren. ,,En dat grenst wel een beetje tegen het schandalige aan”, zegt De Jong. Soortgelijke meldingen kreeg de vakbond ook al in maart en april. ,,Maar werkgevers zouden inmiddels beter moeten weten. Een vakantiedag is een opgebouwd recht. Dat kun je niet zomaar wegslopen.’’