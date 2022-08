‘Personeelskrapte in de zorg is een probleem voor de hele maatschappij’

Oekraïners geven economie mi­ni-boost: ‘Ze werken hard en zeuren nooit, het zijn echte aanpakkers’

Ze werken bij McDonald’s in Arnhem, Duiven en Doetinchem, bij recreatiepark De Veerstal in Lathum, het Openluchtmuseum in Arnhem, restaurant Dock 17 in Nijmegen en op tal van andere plekken in deze regio: Oekraïense vluchtelingen.

