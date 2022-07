Personeelstekort, corona en vakantie: verpleeginstellingen krijgen roosters nauwelijks rond, zorg onder druk

Boerderij van Josef Maas wordt gereno­veerd: ooit symbool van verzet tegen kerncentra­le Kalkar

KALKAR - Ooit was het de uitvalsbasis van het verzet tegen de bouw van een kernreactor in Kalkar, waardoor Nederland het Duitse woord Schnelle Brüter leerde kennen. Het gaat over de boerderij van Josef Maas, die tegenover de kerncentrale-in-aanbouw lag.

13 juli