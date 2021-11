Petitie: ‘Geef Wylerbergmeer terug aan de natuur’

Wylerberg­meer: miljoenen­ope­ra­tie hielp niet, kan kleine ingreep aan beekje blauwalg wél verdrijven?

BEEK - Is het simpele feit dat het water van de Filosofenbeek niet meer naar het Wylerbergmeer stroomt de reden voor de jaarlijks terugkerende blauwalg in deze plas? Wethouder Sylvia Fleuren (CDA) wil daar naar gaan kijken nu er weer niet in het Wylerbergmeer gezwommen kan worden.

19 augustus