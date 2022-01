Petitie om gevluchte Ghena (12) en haar gezin in Nijmegen te houden: ‘Ze zijn hier geworteld’

NIJMEGEN - Ouders, leerlingen en leerkrachten van basisschool De Muze zijn een petitie begonnen om vluchteling Ghena (12) en haar gezin in Nijmegen te houden. Het gezin met vier kinderen wordt morgen overgebracht naar een zogenoemde gezinslocatie in Katwijk aan Zee.

Het gezin vluchtte vier jaar geleden uit Palestina naar Nederland en woonde sindsdien al in asielzoekerscentra in Assen, Arnhem, Wageningen, Grave en nu Nijmegen. Omdat ze zijn uitgeprocedeerd worden ze dinsdag opnieuw verhuisd, naar Katwijk aan Zee. Op deze sobere, zogenoemde gezinslocatie verblijven ze tot ze worden uitgezet naar Palestina.

Een groep ouders bekommert zich om het meisje en haar zusjes Miral (16) en Jouri (6) en broertje Basel (4), maar ook om de impact die de continue verhuizingen op hun eigen kinderen hebben. ,,Onze kinderen hebben nu al vier of vijf keer meegemaakt dat een kind uit de klas weg moest. Vaak zonder afscheid en er is zelfs al eens een kind van school opgehaald", zegt moeder Karin van Lieverloo.

Derde vriendin weg

Haar dochter Sarah (10) is bevriend met Ghena en raakt wéér een vriendinnetje kwijt. ,,Voor de derde keer”, zegt het meisje. ,,Het is heel irritant. Je bent gewend aan een vriendin en ineens is ze weg.” Zaterdag hield ze een afscheidsfeestje voor Ghena en ze zamelt handtekeningen in. ,,We hebben er 40.000 nodig, dan gaan ze erover nadenken of ze misschien kan blijven.”

Ghena zelf reageert gelaten op de zoveelste verhuizing. ,,Ik heb al in vijf klassen gezet. Dat is niet leuk. Je maakt vrienden en moet weer weg. Ik dacht dat dit azc in Nijmegen ons laatste azc zou zijn. De school is dichtbij en ik heb leuke vrienden. Ik wil graag in Nederland blijven en dokter worden. Of politieagent.”

In het weekend is ook een petitie online gezet om meer handtekeningen te verzamelen. Doel is om Ghena en haar familie in Nijmegen te houden. ‘Dit gezin woont al vier jaar in Nederland! Het is onverteerbaar, ze zijn geworteld en hebben een sociaal netwerk opgebouwd.’

Het gezin van Ghena is het tweede in een week tijd dat abrupt wordt overgeplaatst. Vorige week werden Paristo (14) en haar broertje Iliad (6), die ook op De Muze zat, naar Katwijk overgebracht.