Pitchen tot je erbij neervalt, en hopen op die ene Amerikaanse investeerder

Nijmegen

De eerste was in San Francisco, daarna gingen de adviseurs naar Londen, en nu zijn de vier heren neergestreken in Nijmegen. Dat is een bijzonder rijtje voor de Waalstad om in te staan. ,,En toch is het logisch dat we hier nu zijn", zegt Hugo van der Zee van Sage Partners. De in Zwitserland woonachtige Van der Zee heeft niet alleen een Nijmeegs hart - hij studeerde aan de universiteit en heeft er nog altijd een huis -, de stad is ook 'de health valley van Nederland'. ,,En de nabijheid van Duitsland is erg interessant. Het is heel makkelijk om meteen weer naar Amsterdam te kijken, maar hier is ook heel veel gaande.’’