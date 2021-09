Plan: Voor halve ton is omstreden Nijmeegse ‘deugbrug’ tóch toegankelijk voor rolstoelers

Liftforce werd eerder deze zomer benaderd door Jean-Paul Broeren, raadslid van de Stadspartij Nijmegen. Nu er een panklare én betaalbare oplossing op tafel ligt, wil Broeren dat het Nijmeegse stadsbestuur zo snel mogelijk in gesprek gaat met de aannemer. Daartoe dient hij aankomende woensdag, tijdens de gemeenteraadsvergadering, een voorstel in.



Een nieuwe, strak vormgegeven loopbrug moet de nieuwbouw op het Waalfront ontsluiten met de Waalkade. In het ontwerp van de boogbrug is echter geen rekening gehouden met mensen in een rolstoel of die minder mobiel zijn. Het leverde een stormvloed aan kritiek op: hoe kan dat in een stad als Nijmegen, die zo graag toegankelijk en inclusief voor iedereen wil zijn?