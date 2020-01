Het geschatte prijskaartje voor de nieuwbouw: 70 miljoen euro. De aankomende maanden doet het bestuur van de universiteit onderzoek naar de haalbaarheid van de plannen, meldt een woordvoerder: ,,Na de zomer verwachten we de knoop door te hakken.”



De Nijmeegse universiteit ondergaat momenteel ook al een heuse metamorfose. De Thomas van Aquinostraat, tot enkele jaren terug het hart van de campus, is in 2018 al tegen de vlakte gegaan. Daarvoor in de plaats komt nieuwbouw voor de faculteit van sociale wetenschappen.



Het is de bedoeling dat het nieuwe gebouw, dat het Maria Montessorigebouw gaat heten, na de kerst van 2020 in gebruik wordt genomen. ,,Daarmee komt het Spinozagebouw leeg te staan", zegt de woordvoerder. ,,Dat biedt mogelijkheden voor verdere verschuivingen.”