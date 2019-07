Pleidooi voor piepende zoemer tegen hangjongeren in Nijmegen

Toch zien veel bewoners in Tolhuis het apparaat liever vandaag dan morgen verschijnen in de wijk. ,,De overlast is de afgelopen maanden in rap tempo verergerd”, zegt een buurtbewoonster die schuin tegenover De Dukendonck woont.



Volgens haar komt dat onder meer doordat hangjongeren uit andere wijken steeds vaker in Tolhuis neerstrijken. ,,Kijk naar Hatert. Daar handhaaft de gemeente nu wél. Tolhuis lijkt soms net een vrijstaat. Vooral in de nachtelijke uren is het raak. Ondanks de hitte kan ik niet met open ramen slapen. Te veel herrie.”



Uitgescholden

Jongeren aanspreken op hun gedrag durft ze niet: ,,Dat heb ik in het verleden wel eens gedaan, maar daar heb ik nog weken last van gehad. Ik werd voortdurend uitgescholden en er werden zelfs spullen tegen mijn ramen gesmeten.”



Of een terugkeer van de mosquito in Nijmegen ook op politieke steun kan rekenen, is nog maar de vraag. Nick de Graaf, raadslid van de VVD, is voorzichtig positief.



Wel heeft hij nog enig voorbehoud: ,,Ik ben vooral benieuwd of inmiddels is bewezen of een mosquito daadwerkelijk effect heeft. Mocht dat zo zijn én mocht blijken dat andere middelen niet werken, vind ik een terugkeer van de mosquito niet ondenkbaar. We kunnen niet tolereren dat een paar jongeren voor veel overlast in de wijk zorgen.”