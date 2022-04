Plezier voor Nederasseltse senioren met zang, biljart én alpaca’s

NEDERASSELT - Dorpshuis Ons Huis in Nederasselt begint volgende maand een wekelijkse activiteitenmiddag voor ouderen. Onder de noemer ‘De Derde Helft’ is er recreatie met en zonder beweging.

Dinsdag 10 mei is er een feestelijke start van het initiatief, waarbij er gratis koffie en gebak is, pastoor Yves Mambueni een woordje komt spreken en er buiten zelfs alpaca’s - een soort aaibare lama’s - zijn te bewonderen en aan te raken. Omdat een week later een landelijke beweegweek voor ouderen is, wordt de opening met wandelingen en de alpaca’s dan nog eens dunnetjes over gedaan.

Vrijwilligers

Bij die beweegweek is, net als bij de Derde Helft, het Nationaal Ouderenfonds betrokken. Die ondersteunt de initiatiefnemers van het Nederasseltse project met raad en financiën. De organisatie ligt in Nederasselt in handen van de Heumense beweegcoaches en een clubje vrijwilligers.

,,We beginnen De Derde Helft juist in Nederasselt omdat Ons Huis eenvoudigweg plek had”, zegt beweegcoach Dorien Vrolijks. ,,Behalve het kaarten en biljarten op de woensdag is daar doordeweeks niet veel te doen. Nu gaan we het elke dinsdag tussen twee en half vijf gezellig maken.”

Duofiets

Het idee achter De Derde helft is dat 55-plussers elkaar ontmoeten en letterlijk en figuurlijk in beweging komen, aldus Vrolijks. Er zijn activiteiten die elke week terugkomen, zoals zingen, kaarten, biljarten en de mogelijkheid er met een duofiets op uit te gaan. ,,En in overleg kunnen we soms wat bijzonders organiseren. Nu zijn het de alpaca’s, maar wie weet zijn er leuke workshops te bedenken of kan de burgemeester eens een praatje komen houden.”