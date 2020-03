Politicus met corona bezocht drukke politieke bijeenkomst : zorgen bij collega's

,,We roepen hen op de richtlijnen van het RIVM in acht te nemen”, laat een woordvoerster van de Gelderland Academie weten. Alle deelnemers aan de bijeenkomst in kasteel Wijchen zijn per mail op de hoogte gesteld van Bakkers besmetting. Het gaat om raadsleden uit de gemeentes Berg en Dal, Druten, West Maas en Waal, Wijchen, Beuningen en Heumen.



,,Waar en wanneer deze meneer (Bakker, DR.) besmet is geraakt, is niet duidelijk. Maar we vonden het zorgvuldig alle bezoekers aan het evenement te informeren", vervolgt de zegsvrouw. ,,En natuurlijk vinden we het erg vervelend voor de man. We wensen hem beterschap en hopen dat hij snel herstelt.”