Politie beëindigt groot illegaal feest op Honigterrein in Nijmegen, stappers dansen (vooral thuis) de hele nacht door

Onder meer op het terrein van het Honigcomplex vond een grote illegale rave plaats. Ook bij de Albert Heijn op de Van Schevichavenstraat, waar het iets voor tienen een drukte van belang was van jongeren die nog snel een krat bier, paar flessen wijn of zakken chips inslaan. Voor de after, klinkt het. ,,We wonen hier om de hoek”, vertelt studente Ilse Boerham. ,,Met huisgenoten gaat het feestje nu pas van start, het rondje in de stad was slechts een opwarmertje.”