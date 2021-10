Politie dreigt herkenbare beelden te publiceren van relschoppers NEC - Vitesse: ‘Was je erbij? Kom je melden!’

Bruls en NEC in de clinch: ‘Inhoude­lijk terecht, maar felle toon werkt averechts’

22 oktober NIJMEGEN - De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls oordeelde woensdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering ongekend hard over de Nijmeegse voetbalclub NEC. Na een ‘stevig en constructief gesprek’ op donderdagavond lijken burgemeester en club inmiddels weer dichter tot elkaar te zijn gekomen. Dat was nodig, want de straffe taal van Bruls had de verhoudingen op scherp gezet. Was de kritiek van Bruls terecht?