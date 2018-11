Politie en zorginstanties: sluit tippelzone in Nijmegen niet

Sluiting

Steeds meer tippelzones in Nederland sluiten. Naast Nijmegen staan alleen Arnhem, Groningen en Utrecht straatprostitutie nog toe. In Nijmegen zijn er naar schatting 24 straatprostituees: 14 van hen staan geregistreerd en werken op de tippelzone, de overige 10 zitten in de illegale prostitutie.

Het in stand houden van de tippelzone kost de gemeente jaarlijks vier ton. Geld dat bijvoorbeeld ook besteed kan worden aan programma's om straatprostituees uit te laten naar de samenleving. In een brief aan de gemeenteraad laat het college van B&W weten met de kwestie in de maag te zitten. Begin volgend jaar komt de kwestie aan bod in de gemeenteraad. Het is de bedoeling dat vóór de zomer van 2019 een definitief besluit over de toekomst van de tippelzone volgt.