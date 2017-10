Politie geeft herkenbare beelden van NEC-relschoppers vrij

'Lutherse kerk in Oost ontmoetingsplek voor de wijk'

10:41 NIJMEGEN - Al enkele jaren stappen een paar maal in de week enkele tientallen daklozen bij de Lutherse kerk naar binnen. Ze blijven een uurtje in het gebouw aan de Prins Hendrikstraat in Nijmegen-Oost voor een gesprek en financiële begeleiding. Dan is er ook nog een enkel koor dat hier oefent. En tweemaal per maand is er een dienst van de kleine Lutherse Gemeente. Maar dan houdt het wel op; slechts vier, vijf dagdelen per week is het kerkje bezet.