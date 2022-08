Politie gemaskerd in de rechtbank van Kleef tijdens drugsproces

De drie mannen worden ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij grootscheepse Europese drugshandel in 2021. Volgens de NRZ hebben de drie in een loods in Goch in de contragewichten van bouwmachines extra holle ruimtes maakten voor de smokkel van heroïne en cocaïne. Een Britse drugsbaron uit Nederland zou aan de touwtjes getrokken hebben: de drugs zouden via Arnhem naar Goch zijn gebracht en vandaar in de machines naar Groot-Brittanië gesmokkeld zijn.

Wapens

De 40-jarige verdachte was in contact gekomen met de Brit via een man met wie hij enkele jaren geleden zes geldautomaten had opgeblazen. Daarvoor heeft hij al vast gezeten. Het drietal was - daarbij kregen ze wapens te zien - duidelijk gemaakt dat eruit stappen geen optie was: op een mensenleven meer of minder werd niet gekeken.