Politie helpt met autokraak om kind (1) uit auto te halen

Mogelijk verband tussen overval op Chinees en andere recente zaken

6 februari NIJMEGEN - De overval op het Chinese restaurant Lotus aan de Oude Molenweg, in de wijk Hatertse Hei, houdt mogelijk verband met eerdere overvallen in en rondom de wijk. Dat heeft de politie in onderzoek. Het is de zesde overval in amper twee maanden tijd in Nijmegen-Zuid.