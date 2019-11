Politie houdt drie tieners aan voor straatroven in Nijmegen

Mijn hobby Floortje was meteen verslaafd aan paaldansen: ‘Het heeft helemaal niets met strippen te maken’

10:10 NIJMEGEN - Ze deed een proefles in Engeland en was meteen verslaafd. Floortje Geurtjens (33) uit Nijmegen studeerde modelmaking aan de kunstacademie van Bournemouth en had haar hobby gevonden. „Paaldansen is acrobatiek op hoog niveau.”