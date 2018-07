Politie Kleef haalt routebordjes weg

De Omloop der Zevenheuvelen bestaat uit verschillende onderdelen. Een wedstrijd in Berg en Dal over de Zevenheuvelen, maar ook verschillende toertochten, waarbij het parcours een stuk door Duitsland loopt.

In Nederland was wel vergunning voor de koers aan gevraagd: in Duitsland niet. ,,We dachten dat we voor de toertocht geen vergunning hoefden te hebben", aldus Joost van Wijngaarden van de organisatie. ,,Maar dat zag de politie van Kleef dus anders.''

De politie van Kleef is licht geïrriteerd. ,,Zaterdag waren er mensen bordjes aan het ophangen. Op palen van verkeersborden. Dat mag sowieso al niet, maar wij wisten van niks. We hebben ze erop gewezen dat er geen vergunning was aangevraagd, maar ze zijn gewoon doorgegaan. Toen hebben wij zaterdagavond en zondag bordjes weggehaald", aldus een zegsman.

Drukke wegen

Volgens de Kleefse politie kruiste het parcours een paar drukke wegen in het Kleefse. ,,En je weet hoe wielrenners zijn als ze in een groep rijden: die stoppen dan echt niet voor auto's. En stel je voor dat er toevallig tegelijkertijd een evenement in Kleef was geweest. Nee, dit kon echt niet. Als je in Holland nou geen vergunning had hoeven aanvragen. Maar dat moet bij jullie toch ook? Stel dat het andersom was geweest."

Dat niet alle deelnemers het spoor bijster zijn geraakt, is te danken aan het feit dat sommige fietsers het parcours aan de hand van een GPS-systeem volgden. Zij hebben de fietsers die louter op de bordjes reden geholpen.

De organisatie heeft in een mail excuses aangeboden aan de renners. 'Onze vrijwilligers zijn twee dagen hard aan het werk geweest om de toertocht uit te pijlen. Helaas heeft de Duitse politie de pijlen rondom Kleef verwijderd. Als organisatie balen wij heel erg dat onze minutieuze voorbereiding en inzet van vele vrijwilligers hierdoor teniet wordt gedaan. We zijn nog in gesprek gegaan met de politie, maar die was helaas onvermurwbaar.'

Joost van Wijngaarden: ,,De volgende keer zullen we vooraf contact opnemen met de politie in Kleef."