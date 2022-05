Politie Kleef houdt 14 personen aan na ontcijferen versleutelde appjes

KLEEF - De politie van Kleef heeft dinsdag bij een grootscheepse actie in totaal 14 personen aangehouden, waaronder twee uit de regio Nijmegen. Bij de actie werden zeven wietplantages ontmanteld. Verder werden er vier vuurwapens, een grote hoeveelheid contant geld alsmede 27 kilo marihuana in beslag genomen.

Volgens een zegsvrouwe van de politie in Kleef vonden de invallen plaats in de regio's Kleef en Gütersloh. De twee Nederlanders werden in Goch aangehouden. De THW (Technische Hilfs Werke) heeft de wietplantages inmiddels vernietigd. De politie van Kleef wil niet zeggen uit welke plaats de twee Nederlandse verdachten precies komen in verband met de privacy.

De politie van Kleef kwam op het spoor van de verdachten naar aanleiding van de Encrochat-affaire waarbij de Franse en Nederlandse politie er in 2020 in slaagden om versleutelde appjes te ontcijferen die criminelen elkaar - in de waan dat niemand mee kon lezen - stuurden.

De telefoons van Encrochat (maar ook het Nijmeegse Ennetcom) waren zeer populair in de internationale misdaadwereld totdat de politie erin slaagde ze te kraken waardoor miljoenen chatberichten tussen criminelen nader bekeken konden worden.

Speciaal team

Die ontcijferde berichten werden gedeeld met de politie in andere landen. In september 2021 zette de politie van Kleef er een speciaal team op. Dat verrichtte in december 2021 al enkele arrestaties om dinsdag weer toe te slaan. Er werd op 17 plekken, in Emmerich, Kleef, Kalkar, Uedem, Weeze, Goch en Kranenburg, huiszoeking verricht.

De aangehouden personen worden ervan verdacht zich jarenlang met grensoverschrijdende handel in verdovende middelen bezig te hebben gehouden. Ze zullen zich over enkele maanden moeten verantwoorden voor de rechtbank in Kleef.

Behalve reguliere politiemensen werden ook speciale eenheden, getraind in het aanhouden van vuurwapengevaarlijke verdachten, ingezet. Eerder zijn (sinds 2020) er in de deelstaat Nordrhein-Westfalen al 187 personen door de politie aangehouden op basis van de Encrochat-informatie.