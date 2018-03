Politie na 'klunzige' overval de buurt in voor info over Mercedes

VIDEONIJMEGEN/ MALDEN - Vijf dagen stond een Mercedes die was gestolen bij een bizarre woningoverval in Malden geparkeerd in de garage aan de Fenikshof in Nijmegen. De politie wil graag in contact komen met omwonenden die wellicht meer weten of vragen hebben. Daarom staat de politie hier vrijdagavond van 18.00 tot 21.00 uur met een grote bus.