Politie niet blij met schaatsers Oude Waal: 'Geef ons de ruimte'

Snelle opleiding moet iets doen aan tekort koks

15:46 NIJMEGEN - Iedereen die graag kok had willen worden, krijgt alsnog die kans. Deze maand begint de selectie voor Talent in de Keuken: een project waarbij 25 deelnemers in een versneld tempo worden opgeleid tot kok. Zo willen de initiatiefnemers iets doen aan het grote tekort aan geschoolde koks in Nijmegen en omgeving.